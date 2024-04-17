Переможцю Ліги чемпіонів загрожує єврокубковий бан

Джерело - A Bola.

Португальський Порту може потрапити під санкції УЄФА та отримати єврокубковий бан на 3 роки.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, клуб звинувачують у порушенні фінансового фейр-плей у період із жовтня 2023 року по січень 2024 року. Команду виключено з єврокубків на три роки, але покарання відтермінували на час сплати штрафу. Португальці повинні сплатити близько 2 мільйонів доларів, щоб уникнути виключення.

Зазначимо, що "дракони" ризикують знову потрапити в зону фінансового фейр-плея УЄФА, з якої вони вийшли минулого літа після семи років жорсткого контролю. Своє остаточне рішення організація озвучить після виборів президента Порту, які заплановані на 27 квітня 2024 року.

Нагадаємо, клуб є переможцем Ліги чемпіонів в 1987 та 2004 роках.

В цьому сезоні Порту став учасником плей-оф ЛЧ, проте зупинився на стадії 1/8, поступившись лондонському Арсеналу в серії пенальті.