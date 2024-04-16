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Наполі хоче орендувати захисника у Баварії

Кім Мін Дже може повернутися до Серії А
Вчора 23:23 107 0
Наполі хоче орендувати захисника у Баварії
#Баварія, #Наполі

Джерело - daily sports.

Італійський Наполі планує орендувати свого колишнього захисника Кіма Мін Дже в мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє daily sports.

Гравець заробляє в Мюнхені 8,5 мільйона євро на рік, але поки невідомо, чи погодиться він на скорочення заробітної плати, щоб повернутися до Італії.

Кім Мін Дже у Бундеслізі зіграв 21 матч, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Наполі в 32 турі Серії А не зміг переграти Фрозіноне (2:2). Наразі неаполітанці з 49 очками посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

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