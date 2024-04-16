Наполі хоче орендувати захисника у Баварії

Джерело - daily sports.
Італійський Наполі планує орендувати свого колишнього захисника Кіма Мін Дже в мюнхенської Баварії.
Про це повідомляє daily sports.
Гравець заробляє в Мюнхені 8,5 мільйона євро на рік, але поки невідомо, чи погодиться він на скорочення заробітної плати, щоб повернутися до Італії.
Кім Мін Дже у Бундеслізі зіграв 21 матч, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, Наполі в 32 турі Серії А не зміг переграти Фрозіноне (2:2). Наразі неаполітанці з 49 очками посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.