Наполі хоче орендувати захисника у Баварії

Кім Мін Дже може повернутися до Серії А

Джерело - daily sports.

Італійський Наполі планує орендувати свого колишнього захисника Кіма Мін Дже в мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє daily sports.

Гравець заробляє в Мюнхені 8,5 мільйона євро на рік, але поки невідомо, чи погодиться він на скорочення заробітної плати, щоб повернутися до Італії.

Кім Мін Дже у Бундеслізі зіграв 21 матч, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Наполі в 32 турі Серії А не зміг переграти Фрозіноне (2:2). Наразі неаполітанці з 49 очками посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.