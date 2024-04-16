Українські клуби підтримали команду переселенців

Джерело - Чемпіон.

У Гостомелі під Києвом 2023 року з'явилася перша у світі футбольна команда, зібрана з переселенців, "Мрія-Гостомель". Це гуманітарний проєкт, який існує на пожертви, навесні цього року допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надали й клуби українських Першої та Прем'єр-ліги.

"Першим патроном "Мрії" став донецький "Шахтар". Гірники через свій благодійний фонд зробили донат, якого нам вистачило для сплати за участь у змаганнях на першість Київської області. Також руку допомоги протягнув нам "Лівий берег". В умовах реконструкції арени в Гостомелі наші "мрійники" мають можливість домашні поєдинки проводити на полях футбольного комплексу в Осокорках, за що ми дуже вдячні керівництву", — каже Дмитро Дубас, засновник "Мрія-Гостомель".

"Мрія" була створена Дубасом та відомим волонтером і телеведучим Миколою Васильковим з метою соціалізації ВПО, долучення їх до масових заходів та набуття авторитету в громадах тимчасового мешкання. Перший сезон команда провела в районному чемпіонаті Приірпіння, де стала найвідвідуванішою серед усіх учасників. Зараз колектив виступає у вищій лізі Київщини, йде на 6 місці в турнірній таблиці.