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07.04.2024 07:40 1132

На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу

Сьогодні 16:00 379 0
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу
#Десна

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

З великою ймовірністю, наступного сезону відбудеться реінкарнація чернігівської Десни. 

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров. 

За його інформацією, відроджений клуб називатиметься "Десна-1960". Оскільки в оригінальної Десни були великі борги (близько 400 тисяч євро) перед футболістами, юридично це буде новий клуб. 

Звєров зазначає, що новоствореній Десні-1960 буде доволі легко заявитися на Другу лігу, адже зараз у ПФЛ мінімальні вимоги до клубів, які хочуть отримати професіональний статус. 

Хто буде інвестором чернігівського клубу — наразі невідомо. Цілком ймовірно, що команду очолить Олександр Рябоконь, який успішно працював з оригінальною Десною з 2012-го по 2022-й рік. 

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