На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

З великою ймовірністю, наступного сезону відбудеться реінкарнація чернігівської Десни.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За його інформацією, відроджений клуб називатиметься "Десна-1960". Оскільки в оригінальної Десни були великі борги (близько 400 тисяч євро) перед футболістами, юридично це буде новий клуб.

Звєров зазначає, що новоствореній Десні-1960 буде доволі легко заявитися на Другу лігу, адже зараз у ПФЛ мінімальні вимоги до клубів, які хочуть отримати професіональний статус.

Хто буде інвестором чернігівського клубу — наразі невідомо. Цілком ймовірно, що команду очолить Олександр Рябоконь, який успішно працював з оригінальною Десною з 2012-го по 2022-й рік.