Син Анчелотті може очолити клуб Ла Ліги

Джерело - marca.com.
Син Карло Анчелотті Давіде, який працює помічником батька з 2016 року, цього літа може розпочати самостійну тренерську карєру.
Про це повідомляє Marca.
У послугах італійця зацікавлена Севілья, яка може запросити його на наступний сезон.
Також Давіде має пропозицію від клубу англійської Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що син Анчелотті мав зацікавив Базель та Евертон.
Напередодні Севілья обіграла Лас-Пальмас (0:2) та посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наразі клуб очолює іспанський спеціаліст Кіке Санчес Флорес. Він у грудні замінив на цьому посту уругвайця Дієго Алонсо.