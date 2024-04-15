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07.04.2024 07:40 1098

Син Анчелотті може очолити клуб Ла Ліги

Сьогодні 19:47 93 0
Син Анчелотті може очолити клуб Ла Ліги
Фото - Getty Images
#Севілья, #Карло Анчелотті, #Давіде Анчелотті

Джерело - marca.com.

Син Карло Анчелотті Давіде, який працює помічником батька з 2016 року, цього літа може розпочати самостійну тренерську карєру.

Про це повідомляє Marca.

У послугах італійця зацікавлена Севілья, яка може запросити його на наступний сезон.

Також Давіде має пропозицію від клубу англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що син Анчелотті мав зацікавив Базель та Евертон.

Напередодні Севілья обіграла Лас-Пальмас (0:2) та посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наразі клуб очолює іспанський спеціаліст Кіке Санчес Флорес. Він у грудні замінив на цьому посту уругвайця Дієго Алонсо.

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