Син Анчелотті може очолити клуб Ла Ліги

Син Карло Анчелотті Давіде, який працює помічником батька з 2016 року, цього літа може розпочати самостійну тренерську карєру.

Про це повідомляє Marca.

У послугах італійця зацікавлена Севілья, яка може запросити його на наступний сезон.

Також Давіде має пропозицію від клубу англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що син Анчелотті мав зацікавив Базель та Евертон.

Напередодні Севілья обіграла Лас-Пальмас (0:2) та посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наразі клуб очолює іспанський спеціаліст Кіке Санчес Флорес. Він у грудні замінив на цьому посту уругвайця Дієго Алонсо.