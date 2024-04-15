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07.04.2024 07:40 1094

Рух призначив Шевчука генеральним менеджером

Сьогодні 17:47 131 0
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

Колишній віцепрезидент Вереса В'ячеслав Шевчук став генеральним менеджером Руха.

Про це повідомляє пресслужба львівської команди.

44-річний функціонер відповідатиме у клубі за співпрацю з футбольними структурами в Україні та закордоном, організацію проєктів під егідою клубу. Також він займатиметься підвищенням авторитету Руха в країні та за її межами завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів.

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Допис, поширений ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv)

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Шевчук прийняв рішення покинути посаду віцепрезидента рівненського Вереса.

Напередодні Рух вдома зіграв унічию з криворізьким Кривбасом у 24 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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