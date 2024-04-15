Рух призначив Шевчука генеральним менеджером

Джерело - Чемпіон.

Колишній віцепрезидент Вереса В'ячеслав Шевчук став генеральним менеджером Руха.

Про це повідомляє пресслужба львівської команди.

44-річний функціонер відповідатиме у клубі за співпрацю з футбольними структурами в Україні та закордоном, організацію проєктів під егідою клубу. Також він займатиметься підвищенням авторитету Руха в країні та за її межами завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів.

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Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Шевчук прийняв рішення покинути посаду віцепрезидента рівненського Вереса.

Напередодні Рух вдома зіграв унічию з криворізьким Кривбасом у 24 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).