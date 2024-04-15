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Це вже схоже на те, що я хочу бачити: тренер Полісся впевнений, що команда виходить з кризи

Сьогодні 09:21 93 0
#Колос, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Сергій Шищенко

Джерело - Офіційний сайт Полісся.

Виконувач обов’язків головного тренера Полісся Сергій Шищенко вважає, що його команда значно спрогресувала в останніх матчах. 

Свої думки про прогрес підопічних Шищенко висловив на пресконференції після переможного матчу з Колосом. 

"Зараз я почуваю себе дуже круто. Я вдячний вболівальникам за підтримку і я вдячний хлопцям за ті емоції, які в нас зараз є. Я дуже задоволений грою, ставленням. Бачу, що ті вимоги, які я хочу бачити — вони їх виконують і на тренуваннях, і в кожній грі. В цих останніх двох матчах ми мали дуже добрий вигляд.

Це була важка гра, бо ми мали дуже непростого суперника — Колос дуже хороша і організована команда, дуже добре грає в захисті, чудово контратакує. Я дуже радий, що ми з цим справились і відкрили цю оборону. Ми будемо аналізувати цей матч, будемо показувати його хлопцям. Ми вже дуже багато працюємо над позиційними атаками і я хочу, щоб хлопці розуміли, що я хочу від них бачити, що робити в атаці.

Я дуже задоволений грою з Минаєм, зараз — з Колосом. Я бачу результат роботи тренерського штабу, хлопців, це вже схоже на те, що я хочу бачити. Треба це все лише вдосконалити, щоб було ще краще. Після забитого голу ми грали агресивніше, Колос давав нам зони, простір, тому так і виходило", — сказав Шищенко. 

Під керівництвом Сергія Шищенка Полісся провело 5 матчів, у яких зазнало трьох поразок та здобуло три перемоги. В наступному турі житомирці на виїзді зіграють проти Динамо. Матч відбудеться в неділю. 21 квітня. Початок запланований на 18:00. 

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