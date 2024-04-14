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Ліон у неймовірному матчі переграв Брест: результати ігор 29 туру Ліги 1

Вчора 23:52 317 0
Ліон у неймовірному матчі переграв Брест: результати ігор 29 туру Ліги 1
#Брест, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

Гавр вдома поступився Нанту, Клермон зіграв внічию з Монпельє, а Ліон вирвав перемогу у Бреста у 29 турі французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

29 тур, 14 квітня

Гавр — Нант 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Мамба

Клермон — Монпельє 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+4 Чам (пен), 1:1 - 56 Кулібалі

Ліон - Брест 4:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Толіссо, 1:1 - 60 Муньє, 1:2 - 64 Кастільйо, 1:3 - 67 Кастільйо, 2:3 - 70 Ляказетт, 3:3 - 79 Тальяфіко, 4:3 - 90+15 Мейтленд-Найлс (пен)

Напередодні Страсбур вдома переміг Реймс, а Тулуза на виїзді обіграла Ренн.

Раніше ми повідомляли, що колишній тренер Шахтаря може очолити Ліон.

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