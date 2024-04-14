Наполі розписав мирову з Фрозіноне: результати матчів 32 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Наполі вдома не зміг переграти Фрозіноне у 32 турі італійської Серії А з футболу.

Чемпіонат Італії — Серія А

32 тур, 14 квітня

Наполі — Фрозіноне 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Політано, 1:1 - 50 Шеддіра, 2:1 - 63 Осімхен, 2:2 - 73 Шеддіра

Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще 3 матчі:

16:00. Сассуоло — Мілан

19:00. Удінезе — Рома

21:45. Інтер — Кальярі

Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.