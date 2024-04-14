Наполі розписав мирову з Фрозіноне: результати матчів 32 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Наполі вдома не зміг переграти Фрозіноне у 32 турі італійської Серії А з футболу.
Чемпіонат Італії — Серія А
32 тур, 14 квітня
Наполі — Фрозіноне 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Політано, 1:1 - 50 Шеддіра, 2:1 - 63 Осімхен, 2:2 - 73 Шеддіра
Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще 3 матчі:
- 16:00. Сассуоло — Мілан
- 19:00. Удінезе — Рома
- 21:45. Інтер — Кальярі
Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.