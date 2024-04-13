Владислав Калитвинцев: Гра Мудрика дратувала досвідчених гравців Арсенала

Півзахисник Олександрії Владислав Калитвинцев зізнався, що досвідчених гравців київського Арсенала дратував стиль гри Михайла Мудрика, коли той виступав у оренді.

Своїми спогадами про юного Мудрика Калитвинцев поділився в інтер’ю "Українському футболу".

"На тренуваннях Міша міг, як-то кажуть, у дитячий футбол грати: лізти на п’ятьох-шістьох гравців. Таке траплялося, але займався він дуже серйозно: і в зал ходив, і фішки обігрував. Бувало так, що після тренування ми вже помилися, збираємося їхати додому. Дивимося, а він навіть під дощем ті фішки обігрує. Його тренери потім виганяли з поля. Але він все одно гнув свою лінію та продовжував це робити.

Звісно, те, що Мудрик постійно загравався, дратувало, бо нам був потрібен результат, ще й премії. Тому всі хотіли залишитися в УПЛ, а коли Мудрик на чотирьох-п’ятьох лізе, в той час, як можна звичайний пас віддати, то звісно досвідчених гравців це дратувало", — сказав Калитвинцев.