Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів

Джерело - Чемпіон.

22 березня 2024 року стартував другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

За результатами першого етапу команди, які посіли з першого по п’яте місця груп А та Б сформували групу "Чемпіонська" за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою.

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи "Чемпіонська". У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця

Календар матчів групи "Чемпіонська" української Першої ліги:

Перше коло

1 тур

22 березня 2024 рік

13:00. Прикарпаття - Інгулець 0:1

23 березня 2024 рік

12:30. Кудрівка-Нива - Лівий берег 1:5

13:30. Епіцентр - ФСК Маріуполь 1:1

14:00. Карпати - СК Полтава 2:1

24 березня 2024 рік

13:15. Агробізнес - Вікторія 0:0

2 тур

29 березня 2024 рік

12:00. ФСК Маріуполь - Прикарпаття 1:1

13:00. Карпати - Вікторія 1:0

13:30. Лівий берег - Агробізнес 3:0

30 березня 2024 рік

12:30. СК Полтава - Епіцентр 0:0

14:00. Інгулець - Кудрівка-Нива 0:0

3 тур

5 квітня 2024 рік

12:00. Прикарпаття - Лівий берег 0:1

6 квітня 2024 рік

12:00. Карпати - ФСК Маріуполь 3:1

13:00. Агробізнес - Інгулець 1:0

14:00. Кудрівка-Нива - СК Полтава 2:2

7 квітня 2024 рік

12:00. Епіцентр - Вікторія 3:1

4 тур

12 квітня 2024 рік

12:45. СК Полтава - Агробізнес 2:1

13:30. Лівий берег - Карпати 0:1

14:00. ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива 0:0

13 квітня 2024 рік

12:30. Інгулець - Епіцентр

13:30. Вікторія - Прикарпаття

5 тур

20 квітня 2024 рік

Прикарпаття - СК Полтава

Кудрівка-Нива - Вікторія

Агробізнес - ФСК Маріуполь

Епіцентр - Лівий берег

Карпати - Інгулець

Друге коло

6 тур

27 квітня 2024 рік

Інгулець - Прикарпаття

Лівий берег - Кудрівка-Нива

Вікторія - Агробізнес

ФСК Маріуполь - Епіцентр

СК Полтава - Карпати

7 тур

4 травня 2024 рік

Карпати - Вікторія

Епіцентр - СК Полтава

Агробізнес - Лівий берег

Кудрівка-Нива - Інгулець

Прикарпаття - ФСК Маріуполь

8 тур

11 травня 2024 рік

Лівий берег - Прикарпаття

СК Полтава - Кудрівка-Нива

Інгулець - Агробізнес

Вікторія - Епіцентр

ФСК Маріуполь - Карпати

9 тур

18 травня 2024 рік

Прикарпаття - Вікторія

Кудрівка-Нива - ФСК Маріуполь

Агробізнес - СК Полтава

Епіцентр - Інгулець

Карпати - Лівий берег

10 тур

25 травня 2024 рік