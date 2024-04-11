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Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:57 139 0
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
#Аталанта, #Бенфіка, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Марсель, #Мілан, #Рома, #Анатолій Трубін, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу.

Увага всіх українських вболівальників була прикута до матчу в Лісабоні. Бенфіка голкіпера Анатолія Трубіна здолала французький Марсель. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Рахунок відкрив Рафа Сілва на 16 хвилині, а досвідчений Ангель Ді Марія подвоїв перевагу на 52 хвилині. Проте Обамеянг не дозволив Трубіну провести сухий матч та забив єдиний гол французів на 67 хвилині.

Головна сенсація дня відбулася на "Енфілді". Ліверпуль вдома розгромно поступився італійській Аталанті. Гра завершилась з рахунком 3:0. Дубль в команді Гасперіні оформив Скамакка. Пашалич третім голом зняв питання щодо переможця матчу.

Лідер чемпіонату Німеччини Баєр здолав англійський Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Переможний гол команди з Леверкузена забив Гоффман на 83 хвилині. А на 90+1 хвилині Боніфейс зробив первагу німців більш комфортною.

Рома в принциповому італійському протистоянні здолала Мілан. Гра завершилась з рахунком 0:1. Єдиний гол у складі римлян оформив Манчіні на 17 хвилині.

Ліга Європи
1/4 фіналу, перший матч
11 квітня

Баєр - Вест Гем 2:0 (0:0) 

Голи: 1:0 - 83 Гоффман, 2:0 - 90+1 Боніфейс

Бенфіка - Марсель 2:1 (1:0) 

Голи: 1:0 - 16 Рафа Сілва, 2:0 - 52 Ді Марія, 2:1 - 67 Обамеянг

Ліверпуль - Аталанта 0:3 (0:1) 

Голи: 0:1 - 38 Скамакка, 0:2 - 61 Скамакка, 0:3 - 83 Пашалич.

Мілан - Рома 0:1 (0:1) 

Голи: 0:1 - 17 Манчіні

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу Бенфіка здолала шотландський Рейнджерс.

Матчі-відповіді протистоянь відбудуться за тиждень, 18 квітня. Початок матчів - о 22:00 за київським часом.

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