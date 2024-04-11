Юнацька збірна України поступилась Кіпру в другому контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-17 програла одноліткам з Кіпру в товариському поєдинку.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На початку другого тайму кіпріоти відзначилися двічі та не реалізували пенальті, а єдиний гол у складі "синьо-жовтих" наприкінці поєдинку забив Іван Андрейко.

Товариський матч

11 квітня

Кіпр (U-17) - Україна (U-17) 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Міхалас (52, пен), 2:0 - Дімостенус (58) — 2:1 Андрейко (90+3).

Кіпр (U-17): С. Панагі (Папахараламбус, 70), К. Іоанну (Хараламбус, 79), Петусіс (Євангелу, 70), Псілогеніс (Ціорціс, 79), Сотіріу, Лукаїдіс (Ставрінідіс, 65), Лісандрос (Строту, 65), Міхалас (Ваттіс, 65), К. Панагі (Вассіліу, 70), Р. Дімостенус (Ніколау, 79), С. Дімостенус (П. Іоанну, 70).

Україна (U-17): Харечко, Рябоконь (Третяк, 73), Баршак (Шелекета, 46), Данковський, Бойко (Дігтярь, 58), Цимбалюк (Угринчук, 58), Тютюнов, Кривцов, Денисов, Зудін, Андрейко.

Зазначимо, що це другий контрольний поєдинок команд за 3 дні. В першому матчі перемогу святкували українці. Гра завершилась з рахунком 2:0 завдяки голам Микити Шелекети та Івана Денисова.

Варто додати, що наступного місяця команди зустрінуться в межах групового етапу чемпіонату Європи U-17, який проходитиме з 20 травня по 5 червня на Кіпрі. У групу з українцями та кіпріотами також потрапили Чехія та Сербія.