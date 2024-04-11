Олімпіакос удома переграв Фенербахче: результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

11 квітня відбулися два поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу.

Чеська Вікторія вдома зіграла внічию з італійською Фіорентиною, а грецький Олімпіакос у результативному матчі святкував перемогу над турецьким Фенербахче.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 18 квітня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Ліга конференцій

1/4 фіналу, перший матч

11 квітня

Вікторія (Чехія) - Фіорентина (Італія) 0:0

Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина) 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Фортуніс, 2:0 - 32 Йоветич, 3:0 - 57 Шикінью, 3:1 - 67 Тадич (пен), 3:2 - 74 Кахведжі

Сьогодні, 11 квітня, у Лізі конференцій відбудуться ще дві гри:

22:00. Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція)

22:00. Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція)

Нагадаємо, паралельно будуть зіграні ще 4 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.