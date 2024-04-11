Інтер готовий розпрощатися з гравцем, який чудово проявив себе в дебютному сезоні

Джерело - Football Italia.

Вже цього літа Інтер може продати французького нападника Маркуса Тюрама.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "нерадзурі" встановили на гравця цінник у 80 мільйонів євро. Тюрамом цікавиться ПСЖ, який хоче серйозно підсилити атакувальну лінку після переходу Кіліана Мбаппе в Реал. У Парижі Маркуса розглядають як універсального футболіста, який здатен закрити позиції центрфорварда та вінгера.

Інтер не проти такого розвитку подій, адже таким чином клубу вдасться заробити 80 мільйонів євро чистими. Нагадаємо, минулого літа "нерадзурі" нічого не витратили на трансфер Тюрама, підписавши його на правах вільного агента.

У своєму першому сезоні на "Джузеппе Меацца" 26-річний французький форвард забив 12 голів та віддав 7 асистів у 40 матчах.