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07.04.2024 07:40 952

Юнацькі збірні України та Кіпру проведуть другий спаринг за три дні

Сьогодні 10:40 103 0
Юнацькі збірні України та Кіпру проведуть другий спаринг за три дні

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-17 проведе товариський матч проти однолітків з Кіпру. 

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 квітня, в Ларнаці. Початок — о 16:30 за київським часом.

Зазначимо, що 9 квітня команди провели перший спаринг, у якому українці впевнено перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Микити Шелекети та Івана Денисова. 

Окрім того, наступного місяця команди зустрінуться в межах групового етапу чемпіонату Європи U-17, який проходитиме з 20 травня по 5 червня на Кіпрі. У групу з українцями та кіпріотами також потрапили Чехія та Сербія. 

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