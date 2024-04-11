Юнацькі збірні України та Кіпру проведуть другий спаринг за три дні

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-17 проведе товариський матч проти однолітків з Кіпру.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 квітня, в Ларнаці. Початок — о 16:30 за київським часом.

Зазначимо, що 9 квітня команди провели перший спаринг, у якому українці впевнено перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Микити Шелекети та Івана Денисова.

Окрім того, наступного місяця команди зустрінуться в межах групового етапу чемпіонату Європи U-17, який проходитиме з 20 травня по 5 червня на Кіпрі. У групу з українцями та кіпріотами також потрапили Чехія та Сербія.