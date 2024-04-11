У перших матчах 1/4 Ліги чемпіонів команди максимально наблизилися до рекорду результативності

Джерело - As.

У перших чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів команди загалом забили 18 голів, максимально наблизившись до абсолютного рекорду результативності турніру.

Відповідну статистику наводить As.

Лише одного разу в перших матчах 1/4 фіналу ЛЧ було забито більше голів, ніж цього сезону. Це сталося в межах кампанії 1956/57, коли турнір ще називався Кубок європейських чемпіонів. Тоді вболівальники побачили 19 м’ячів.

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24

Реал — Манчестер Сіті 3:3

Арсенал — Баварія 2:2

ПСЖ — Барселона 2:3

Атлетико — Боруссія Дортмунд 2:1

Результати перших матчів 1/4 фіналу Кубку європейських чемпіонів 1956/57