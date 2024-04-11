Головне
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 11463
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 5248
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 2509
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 28861 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Вчора 14:30 584
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Вчора 12:30 629
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 11:00 2893 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Вчора 10:49 436
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Вчора 09:51 432
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Вчора 08:58 359
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 338
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 241
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 384
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 00:56 242
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 945

У перших матчах 1/4 Ліги чемпіонів команди максимально наблизилися до рекорду результативності

Сьогодні 08:30 121 0
У перших матчах 1/4 Ліги чемпіонів команди максимально наблизилися до рекорду результативності
#Ліга чемпіонів

Джерело - As.

У перших чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів команди загалом забили 18 голів, максимально наблизившись до абсолютного рекорду результативності турніру. 

Відповідну статистику наводить As. 

Лише одного разу в перших матчах 1/4 фіналу ЛЧ було забито більше голів, ніж цього сезону. Це сталося в межах кампанії 1956/57, коли турнір ще називався Кубок європейських чемпіонів. Тоді вболівальники побачили 19 м’ячів. 

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24

  • Реал — Манчестер Сіті 3:3
  • Арсенал — Баварія 2:2
  • ПСЖ — Барселона 2:3
  • Атлетико — Боруссія Дортмунд 2:1

Результати перших матчів 1/4 фіналу Кубку європейських чемпіонів 1956/57

  • Атлетик Більбао Манчестер Юнайтед 5:3
  • Фіорентина Грассхопер 3:1
  • Реал Ніцца 3:0
  • Црвена Звезда ЦСКА Софія 3:1
Коментарі ()
Популярне зараз
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 26808 5
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 11463
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22162
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 28861 4
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова 8661 2
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 27759 2
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51160
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166745 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362303 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30652
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160865
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57666 1