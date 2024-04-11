У перших матчах 1/4 Ліги чемпіонів команди максимально наблизилися до рекорду результативності

Джерело - As.
У перших чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів команди загалом забили 18 голів, максимально наблизившись до абсолютного рекорду результативності турніру.
Відповідну статистику наводить As.
Лише одного разу в перших матчах 1/4 фіналу ЛЧ було забито більше голів, ніж цього сезону. Це сталося в межах кампанії 1956/57, коли турнір ще називався Кубок європейських чемпіонів. Тоді вболівальники побачили 19 м’ячів.
Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24
- Реал — Манчестер Сіті 3:3
- Арсенал — Баварія 2:2
- ПСЖ — Барселона 2:3
- Атлетико — Боруссія Дортмунд 2:1
Результати перших матчів 1/4 фіналу Кубку європейських чемпіонів 1956/57
- Атлетик Більбао Манчестер Юнайтед 5:3
- Фіорентина Грассхопер 3:1
- Реал Ніцца 3:0
- Црвена Звезда ЦСКА Софія 3:1