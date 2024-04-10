Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова

Джерело - Чемпіон.

Мережею завірусилося відео з матчу аматорського турніру в Харкові, який проходив під час чергового обстрілу росіянами східного українського міста.

Футболісти, почувши звук прольоту ракет і вибухи, призупинили гру й були змушені лягати на газон.

Відео суворих харківських буднів навіть поширив у своєму X (колишній Twitter) гравець національної збірної України Руслан Малиновський.

Харків від початку повномасштабного вторгнення Росії чи не найбільше потерпає від ракетних обстрілів. Нещодавно на "Українській правді" вийшов матеріал про те, як місто-мільйонник живе і працює під щоденними ударами окупантів.