Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова

Джерело - Чемпіон.
Мережею завірусилося відео з матчу аматорського турніру в Харкові, який проходив під час чергового обстрілу росіянами східного українського міста.
Футболісти, почувши звук прольоту ракет і вибухи, призупинили гру й були змушені лягати на газон.
Відео суворих харківських буднів навіть поширив у своєму X (колишній Twitter) гравець національної збірної України Руслан Малиновський.
April, 2024. Kharkiv. pic.twitter.com/eFkC6J0sLn— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) April 9, 2024
Харків від початку повномасштабного вторгнення Росії чи не найбільше потерпає від ракетних обстрілів. Нещодавно на "Українській правді" вийшов матеріал про те, як місто-мільйонник живе і працює під щоденними ударами окупантів.