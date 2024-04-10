Двоє гравців Динамо повернулися до загальних тренувань

Джерело - ФК Динамо.

Гравці київського Динамо Володимир Шепелєв та Антон Царенко займалися в загальній групі на тренуванні команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також зазначається, що Навін Малиш після операції продовжує працювати за індивідуальною програмою, а Андрій Ярмоленко планово відновлювався після гри проти ЛНЗ.

Нагадаємо, матч 23 туру Української Прем'єр-ліги завершився з рахунком 1:1. За столичний клуб гол забив Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки.