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07.04.2024 07:40 909

Двоє гравців Динамо повернулися до загальних тренувань

Сьогодні 18:39 154 0
Двоє гравців Динамо повернулися до загальних тренувань
ФК Динамо
#Шепелєв, #Андрій Ярмоленко, #Царенко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Гравці київського Динамо Володимир Шепелєв та Антон Царенко займалися в загальній групі на тренуванні команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також зазначається, що Навін Малиш після операції продовжує працювати за індивідуальною програмою, а Андрій Ярмоленко планово відновлювався після гри проти ЛНЗ.

Нагадаємо, матч 23 туру Української Прем'єр-ліги завершився з рахунком 1:1. За столичний клуб гол забив Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

Після цієї зустрічі підопічні Олександра Шовковського посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки.

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