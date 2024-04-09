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Штучний інтелект спрогнозував переможців Ліги чемпіонів на 80 років уперед

Вчора 23:37 127 0
Штучний інтелект спрогнозував переможців Ліги чемпіонів на 80 років уперед
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі переможці Ліги чемпіонів на найближчі 80 років – до 2103 року за версією штучного інтелекту.

Українським клубам місця в прогнозі не знайшлось. Таким андердогам європейського футболу, як молдавському Шериф, угорському Ференцварошу, шведському Мальме прогнозують перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі у другій половині сторіччя.

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