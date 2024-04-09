Жіноча збірна України U-19 розгромно поступилася Норвегії та вилетіла з відбору на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна жіноча збірна України завершила виступи в кваліфікації Євро-2024.

У матчі останнього туру команда Наталії Ігнатович була розгромлена ровесницями з Норвегії. Матч завершився з рахунком 0:5.

За підсумками відбору українки не змогли набрати жодного очка та втратили шанси зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Окрім того, молодіжка опустилася до Ліги B у межах відбіркового циклу Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, 3 тур

9 квітня

Україна U-19 — Норвегія U-19 — 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - Натвік 9’, 0:2 - Решане 19’, 0:3 - Натвік 51’, 0:4 - Натвік 72’, 0:5 - Мельгор 88’

Україна U-19: Новікова, Радіонова, Боровська (Луцан 77’), Заборовець, Птицина, Лиховид (Сербук 46’), Янєва, Невар, Коротчук (Лузва 59’), Белова, Федоренко.

Норвегія U-19: Бакке (Саннвік 68’), Слеммен (Гросет 55’), Ейд, Свеннсен (Йоргенсен 46’), Свеннгейм, Нібру, Богере, Нільсен, Решане (Арнесен, 46’), Натвік (Селен 74’), Мельгор.