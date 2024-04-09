Жіноча збірна України U-19 розгромно поступилася Норвегії та вилетіла з відбору на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна жіноча збірна України завершила виступи в кваліфікації Євро-2024.
У матчі останнього туру команда Наталії Ігнатович була розгромлена ровесницями з Норвегії. Матч завершився з рахунком 0:5.
За підсумками відбору українки не змогли набрати жодного очка та втратили шанси зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Окрім того, молодіжка опустилася до Ліги B у межах відбіркового циклу Євро-2024.
Україна U-19: Новікова, Радіонова, Боровська (Луцан 77’), Заборовець, Птицина, Лиховид (Сербук 46’), Янєва, Невар, Коротчук (Лузва 59’), Белова, Федоренко.
Норвегія U-19: Бакке (Саннвік 68’), Слеммен (Гросет 55’), Ейд, Свеннсен (Йоргенсен 46’), Свеннгейм, Нібру, Богере, Нільсен, Решане (Арнесен, 46’), Натвік (Селен 74’), Мельгор.