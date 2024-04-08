Шищенко: У Будківського перелом лицьової кістки обличчя

Джерело - Чемпіон.

Нападник Полісся Пилип Будківський не зміг дограти матч 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная (3:2) через травму.

Про це повідомив виконувач обов'язків головного тренера житомирського клубу Сергій Шищенко в етері УПЛ ТБ.

Форвард в одному з епізодів зіштовхнувся головами з суперником. Йому надали медичну допомогу, але футболіст на поле більше не повернувся. На той момент Полісся використало всі свої заміни, тому догравало матч у меншості.

"Поки не знаю, який характер травми, але перелом лицьової кістки обличчя, тому дуже важка травма, найімовірніше", - розповів Шищенко.

У поточному сезоні Будківський відіграв 18 матчів в УПЛ, у яких забив 4 голи.

Нагадаємо, Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами та перервало безвиграшну серію з восьми ігор у чемпіонаті України. Наразі "жовто-зелені" закріпилися на шостій сходинці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє 14 квітня проти Колоса.