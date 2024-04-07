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Лемпард може повернутися до тренерської діяльності

Сьогодні 13:57 124 0
Лемпард може повернутися до тренерської діяльності
#Френк Лемпард

Джерело - The Telegraph.

Колишній гравець та тренер Челсі Френк Лемпард може очолити збірну Канади. 

Про це повідомляє The Telegraph. 

За інформацією джерела, легендарний англійський футболіст фігурує в шортлисті Федерації футболу Канади на посаду нового головного тренера. Канадці хочуть знайти фахівця, який підготує команду до домашнього чемпіонату світу-2026. 

Попередній тренер канадської збірної Джон Гердман залишив команду та прийняв пропозицію Торонто. Наразі функції наставника "червоних" виконує Мауро Б’єлло. 

Нагадаємо, що попереднім місцем роботи Лемпарда був Челсі, з яким він працював два місяці з квітня по травень 2023 року. До того Френка був ще один період у рідному клубі та невдалий відтинок у Евертоні. 

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