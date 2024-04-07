Лемпард може повернутися до тренерської діяльності

Джерело - The Telegraph.
Колишній гравець та тренер Челсі Френк Лемпард може очолити збірну Канади.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, легендарний англійський футболіст фігурує в шортлисті Федерації футболу Канади на посаду нового головного тренера. Канадці хочуть знайти фахівця, який підготує команду до домашнього чемпіонату світу-2026.
Попередній тренер канадської збірної Джон Гердман залишив команду та прийняв пропозицію Торонто. Наразі функції наставника "червоних" виконує Мауро Б’єлло.
Нагадаємо, що попереднім місцем роботи Лемпарда був Челсі, з яким він працював два місяці з квітня по травень 2023 року. До того Френка був ще один період у рідному клубі та невдалий відтинок у Евертоні.