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Лідер Зорі може пропустити два найближчі матчі

Сьогодні 11:47 116 0
Лідер Зорі може пропустити два найближчі матчі
#Чемпіонат України, УПЛ, #Едуардо Герреро, #Зоря Луганськ

Джерело - Телеграм-канал ТаТоТаке.

Нападник Зорі Едуаро Герреро, найімовірніше, вибув на два тижні. 

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

За інформацією джерела, травма, якої панамець зазнав у матчі з Динамо, виявилося досить непростим. Після МРТ-обстеження у форварда діагностували розтягнення м'яза передньої поверхні стегна.

Оскільки зазвичай відновлення від таких пошкоджень триває щонайменше два тижні, Едуардо точно пропустить гру проти Дніпра-1, яка запланована на 9 квітня. Також, ймовірно, гравець не зможе допомогти Зорі в матчі з Чорноморцем. 

Цього сезону Герреро забив 7 голів та віддав 2 асисти в 16 матчах за луганський клуб. Наразі панамський форвард посідає 4-те місце в бомбардирській гонці чемпіонату України. 

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