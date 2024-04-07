Лідер Зорі може пропустити два найближчі матчі

Нападник Зорі Едуаро Герреро, найімовірніше, вибув на два тижні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, травма, якої панамець зазнав у матчі з Динамо, виявилося досить непростим. Після МРТ-обстеження у форварда діагностували розтягнення м'яза передньої поверхні стегна.

Оскільки зазвичай відновлення від таких пошкоджень триває щонайменше два тижні, Едуардо точно пропустить гру проти Дніпра-1, яка запланована на 9 квітня. Також, ймовірно, гравець не зможе допомогти Зорі в матчі з Чорноморцем.

Цього сезону Герреро забив 7 голів та віддав 2 асисти в 16 матчах за луганський клуб. Наразі панамський форвард посідає 4-те місце в бомбардирській гонці чемпіонату України.