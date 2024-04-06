Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча Збірна України U19 зазнала поразки в матчі другого раунду відбору до Євро-2024 проти Чехії.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Долю матчу вирішив єдиний гол чешки Вероніки Сладки на 71-й хвилині.

Євро-2024 WU-19

Другий раунд відбору

2 тур, 6 квітня

Україна WU-19 - Чехія WU-19 0:1 (0:0)

Чехія (WU-19): Їлкова, Полашкова, Обадалова, Баркова, Крейчова, Гореткіова (Сладка, 66), Бендова, Труксова (Главачова, 50), Кадлецова (Крутова, 66), Янчарова, Вітгова (Матушкова, 86).

Україна (WU-19): Новікова, Невар, Краснобородько, Боровська, Заборовець, Птицина, Сербук, Янєва (Гончарук, 77), Бєлова, Радіонова, Бондарєва (Юзва, 46).

Зазначимо, що це другий матч збірної у відборі. В першому поєдинку Україна поступилась Франції з рахунком 2:0. Суперниками "синьо-жовтих" в групі є Франція, Чехія та Норвегія.

Зазнавши другої поразки у відборі, Україна втратила шанси вийти на фінальну частину змагання. Після двох турів "синьо-жовті" йдуть останніми в групі з відставанням у шість очок від Франції. За регламентом на континентальну першість вийде лише переможниця квартету.

Останній матч українок у відборі проти Норвегії, який відбудеться 9 квітня, все одно матиме турнірне значення. Найгірша команда за підсумками трьох турів вибуватиме до дивізіону В у кваліфікації наступного жіночого Євро-2025. Щоб зберегти місце у дивізіоні А, Україні треба перемагати Норвегію.