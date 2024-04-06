Де Брюйне вписав своє ім'я в історію Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне увійшов у історію Манчестер Сіті у переможному матчі команди проти Крістал Пелес (2:4).

Футболіст відзначився дублем у поєдинку. Для бельгійця ці голи стали 99 та 100 в футболці "містян" та дали можливість увійти в топ-3 кращих бомбардирів в сучасній історії клубу.

Півзахисник випередив Шона Гоутера (99 голів і 205 матчів). Більше Де Брюйне забивали лише Рахім Стерлінг (131 гол та 336 матчів) і Серхіо Агуеро (206 голів у 390 матчах).

У цьому сезоні гравець забив 3 голи та віддав 6 результативних передач в 11 матчах.

Нагадаємо, що Де Брейне пропустив більшу частину сезону через травму.