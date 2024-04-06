Сич: Рух відповідально готується до матчу проти Шахтаря

Львівський Рух розраховує здобути позитивний результат проти донецького Шахтаря у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це розповів захисник "жовто-чорних" Олексій Сич.

"Шахтар – найкраща команда чемпіонату України й на нас чекає непростий поєдинок. Рух дуже відповідально готується до цього матчу.

Наразі у нас достатньо часу, аби розібрати сильні та слабкі сторони нашого суперника. Зокрема, будемо працювати над тими моментами, які нам не вдавалися у попередніх матчах і які нам слід покращувати.

У команді зараз хороший настрій, адже Рух переміг ЛНЗ та взяв реванш за поразку у першому колі. Ми грали проти дуже неприємного суперника, на полі було багато боротьби та матч загалом був досить складним для нас. Відтак вдвічі приємніше, що нам таки вдалося вибороти перемогу, ще й таку емоційну – у компенсований час, реалізувавши пенальті. Тепер слід зробити все необхідне, аби здобути позитивний результат у грі з Шахтарем", - сказав Сич.