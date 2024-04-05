Барселона готова продати гравця, якого називали новим Мессі

Барселона готова розглянути пропозиції щодо Ансу Фаті.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, в каталонському клубі знають, що Брайтон не збирається продовжувати оренду 21-річного вінгера. Окрім того, представники Барселони дали футболісту зрозуміти, що не розраховують на нього в майбутньому.

Найімовірніше, влітку Фаті знову буде відданий в оренду, але цього разу в клуб Ла Ліги. Очікується, що в такому випадку Барселоні доведеться виплачувати гравцю певну частину зарплати, бо жоден з потенційних претендентів на Фаті не буде спроможний покривати її повністю.

Цього сезону Фаті взяв участь у 23 матчах Брайтона. Новий Мессі, як його називали після дебюту за Барселону, не виправдав очікувань, відзначившись лише чотирма голами та одним асистом. До того ж, більшу частину сезону іспанець пропустив через травми.