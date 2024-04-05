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Легенда Мілана може очолити Монцу

Сьогодні 09:34 89 0
Легенда Мілана може очолити Монцу
#Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Алессандро Неста

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Легендарний захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Неста може очолити Монцу.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Очікується, що влітку головний тренер команди Раффаеле Палладіно покине клуб.  На заміну йому генеральний директор Монци Адріано Галліані розглядає дві кандидатури — один з них чемпіон світу 2006 року Алессандро Неста, який зараз очолює клуб Серії В Реджану.

Інший претендент —  Алессіо Діонізі, який наприкінці лютого покинув Сассуоло.

Зазначимо, що Неста після завершення кар'єри в 2014 році встиг попрацювати тренером американського Маямі та двох італійських клубів — Перуджі (сезон-2017/18) і Фрозіноне (2019-2021 роки). У червні минулого року він очолив Реджану, яка наразі з 40 очками посідає 10-ту сходинку у Серії В.

Нагадаємо, Монца у 30 турі мінімально поступилась Торіно. Свій наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Наполі.

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