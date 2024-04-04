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Рух став наймолодшою командою з топ-61 ліг світу

Сьогодні 10:10 177 0
Рух став наймолодшою командою з топ-61 ліг світу
#Рух Львів

Джерело - CIES.

Львівський Рух очолив рейтинг наймолодших команд світу з топ-61 ліг за показником ігрового часу гравців до 21 року.

Про це повідомив Міжнародний центр спортивних досліджень(CIES).

Рейтинг складався за відсотком зіграних хвилин футболістами U21 у внутрішніх турнірах за останній рік.

Львівська команда посідає 1 місце, середній показник ігрового часу гравців до 21 року якої за останній рік склав 52,4%. Також у топ-100 рейтингу увійшли полтавська Ворскла (22,3% та 36-те місце) та київське Динамо (15,4% та 100-те місце).

Нагадаємо, у 22 турі УПЛ Рух здолав ЛНЗ.

Наразі львівяни посідають 5 місце в чемпіонаті.

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