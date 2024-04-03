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Ярмолюк вдруге поспіль вийде у старті Брентфорда

Сьогодні 20:47 188 0
Ярмолюк вдруге поспіль вийде у старті Брентфорда
#Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до стартового складу матчу проти Брайтона у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону 2023/24 з футболу. Гравець вийде з перших хвилин у другому матчі чемпіонату поспіль у 2024 році.

Про це інформує його команда у соцмережах.

Брентфорд спробує взяти реванш у Брайтона і перервати 7-матчеву безвиграшну серію.

Нагадаємо, Ярмолюк провів перший матч у стартовому складі Брентфорда у 2024 році. Український півзахисник з'явився на полі з перших хвилин у поєдинку 30-го туру проти Манчестер Юнайтед.

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