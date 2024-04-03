Минай оголосив про підписання ексгравця Зорі

Джерело - ФК Минай.

Минай офіційно оголосив про підписання захисника Дмитра Піддубного терміном на два роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст виступатиме під 47 номером. Зазначимо, що він вже встиг дебютувати за нову команду в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії.

Нагадаємо, у минулому турі Минай вирвав нічию у грі з олександрійцями. Наразі команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Нещодавно повідомлялося, що воротар закарпатців Олександр Кемкін зацікавив європейські клуби.