Яка ЮКСА, ви що? Експерт УПЛ ТБ рішуче відкинув можливість очолити клуб Другої ліги

Джерело - Український футбол.

Український тренер Юрій Вірт, який зараз є експертом на УПЛ ТБ, навіть не розглядав можливості очолити ФК ЮКСА.

Про це колишній наставник Вереса розповів у коментарі для "Українського футболу".

"Яка ЮКСА, ви що? Це навіть не обговорюється. У мене контракт з УПЛ ТБ, я не маю права його розривати. Не знаю, хто таке пише", - сказав Вірт.

Представник ФК ЮКСА також відмовився коментувати інформацію про можливу відставку Миколи Цимбала та співпрацю з будь-яким іншим тренером.

Нагадаємо, у червні минулого року Юрій Вірт залишив Верес. Була інформація, що фахівець зацікавлений у тому, щоб очолити Ворсклу, але в підсумку полтавський клуб вирішив призначити Сергія Долганського.