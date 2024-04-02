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Яка ЮКСА, ви що? Експерт УПЛ ТБ рішуче відкинув можливість очолити клуб Другої ліги

Сьогодні 23:00 104 0
Яка ЮКСА, ви що? Експерт УПЛ ТБ рішуче відкинув можливість очолити клуб Другої ліги
#Юрій Вірт, #ФК ЮКСА

Джерело - Український футбол.

Український тренер Юрій Вірт, який зараз є експертом на УПЛ ТБ, навіть не розглядав можливості очолити ФК ЮКСА. 

Про це колишній наставник Вереса розповів у коментарі для "Українського футболу". 

"Яка ЮКСА, ви що? Це навіть не обговорюється. У мене контракт з УПЛ ТБ, я не маю права його розривати. Не знаю, хто таке пише", - сказав Вірт. 

Представник ФК ЮКСА також відмовився коментувати інформацію про можливу відставку Миколи Цимбала та співпрацю з будь-яким іншим тренером. 

Нагадаємо, у червні минулого року Юрій Вірт залишив Верес. Була інформація, що фахівець зацікавлений у тому, щоб очолити Ворсклу, але в підсумку полтавський клуб вирішив призначити Сергія Долганського. 

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