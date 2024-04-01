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Ювентус обдумує продаж Локателлі

Сьогодні 21:20 111 0
Ювентус обдумує продаж Локателлі
Фото - Getty Images
#Локателлі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tuttojuve.com.

Ювентус влітку хоче позбутися півзахисника збірної Італії Мануеля Локателлі.

Про це повідомляє Tuttojuve.

Джерело пояснює трансфер гравця необхідністю отримати кошти на літні підписання. Локателлі цікавий клубам англійської Прем'єр-ліги та німецькій Баварії. 

Зазначимо, що в листопаді хавбек підписав новий контракт з туринським клубом, який розрахований до 2028 року. У поточному сезоні він забив 1 гол та віддав 5 результативних передач у 31 матчі за "б'янконері".

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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