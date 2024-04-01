Ювентус обдумує продаж Локателлі

Ювентус влітку хоче позбутися півзахисника збірної Італії Мануеля Локателлі.

Про це повідомляє Tuttojuve.

Джерело пояснює трансфер гравця необхідністю отримати кошти на літні підписання. Локателлі цікавий клубам англійської Прем'єр-ліги та німецькій Баварії.

Зазначимо, що в листопаді хавбек підписав новий контракт з туринським клубом, який розрахований до 2028 року. У поточному сезоні він забив 1 гол та віддав 5 результативних передач у 31 матчі за "б'янконері".

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.