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ЮКСА розгромила Колос у спарингу

Сьогодні 19:23 121 0
ЮКСА розгромила Колос у спарингу
#Колос, #ФК ЮКСА

Джерело - Чемпіон.

Учасник Української Прем'єр-ліги Колос поступився команді Другої ліги ЮКСА в контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 0:3.

У складі ковалівського клубу вийшли футболісти, які не грали в останньому турі УПЛ із Дніпром-1, або вийшли у тій зустрічі на заміну.

Контрольний матч

1 квітня

Колос – ЮКСА 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Матеус,  0:2 - 82 Фого, 0:3 - 89 Ховайко

Колос: Горох (Мисак, 46), Чорноморець, Кукош, Дорош, Гончаренко - Криворучко (Паулаускас, 46), Велетень, Гусол, Салабай, Демченко - Безбородько

Напередодні Колос поступився СК Дніпро-1. Для ковалівців це була третя поспіль поразка в чемпіонаті України. Команда наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. 

ЮКСА наразі йде другою в чемпіонаті Другої ліги, набравши 44 очки. 

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