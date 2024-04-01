ЮКСА розгромила Колос у спарингу

Джерело - Чемпіон.
Учасник Української Прем'єр-ліги Колос поступився команді Другої ліги ЮКСА в контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 0:3.
У складі ковалівського клубу вийшли футболісти, які не грали в останньому турі УПЛ із Дніпром-1, або вийшли у тій зустрічі на заміну.
Контрольний матч
1 квітня
Колос – ЮКСА 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Матеус, 0:2 - 82 Фого, 0:3 - 89 Ховайко
Колос: Горох (Мисак, 46), Чорноморець, Кукош, Дорош, Гончаренко - Криворучко (Паулаускас, 46), Велетень, Гусол, Салабай, Демченко - Безбородько
Напередодні Колос поступився СК Дніпро-1. Для ковалівців це була третя поспіль поразка в чемпіонаті України. Команда наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату України.
ЮКСА наразі йде другою в чемпіонаті Другої ліги, набравши 44 очки.