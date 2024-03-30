Колишній президент клубу ПФЛ звинувачується в державній зраді

Джерело - ХОАФ.

Колишньому президенту "Миру" Горностаївка Івану Доценку оголосили підозру в державній зраді.

Про це повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу з посиланням на сайт Офісу Генерального прокурора.

До повномасштабного вторгнення Доценко був депутатом Новотроїцької селищної ради від "ОПЗЖ". Після окупації зрадник України схиляв мешканців села Горностаївка до співпраці з ворогом та примушував своїх робітників голосувати за приєднання Херсонської області до РФ.

Колаборант звинувачується в наданні допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, експорті сільськогосподарської продукції з метою забезпечення економічної стабільності країни-агресора та низці інших злочинів, які кваліфікуються як державна зрада.

Мир з Горностаївки виступав у нищих дивізіонах українського футболу. У 2009 році команда вийшла до півфіналу єдиного розіграшу Кубку ліги, а наступного сезону тріумфувала в чемпіонаті України серед аматорів.