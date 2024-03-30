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Колишній президент клубу ПФЛ звинувачується в державній зраді

Сьогодні 10:47 85 0
Колишній президент клубу ПФЛ звинувачується в державній зраді

Джерело - ХОАФ.

Колишньому президенту "Миру" Горностаївка Івану Доценку оголосили підозру в державній зраді. 

Про це повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу з посиланням на сайт Офісу Генерального прокурора. 

До повномасштабного вторгнення Доценко був депутатом Новотроїцької селищної ради від "ОПЗЖ". Після окупації зрадник України схиляв мешканців села Горностаївка до співпраці з ворогом та примушував своїх робітників голосувати за приєднання Херсонської області до РФ. 

Колаборант звинувачується в наданні допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, експорті сільськогосподарської продукції з метою забезпечення економічної стабільності країни-агресора та низці інших злочинів, які кваліфікуються як державна зрада. 

Мир з Горностаївки виступав у нищих дивізіонах українського футболу. У 2009 році команда вийшла до півфіналу єдиного розіграшу Кубку ліги, а наступного сезону тріумфувала в чемпіонаті України серед аматорів. 

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