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Львів може відновити виступи в наступному сезоні

Сьогодні 08:11 183 0
Львів може відновити виступи в наступному сезоні
#ФК Львів

Джерело - sportyvka.com.ua.

ФК Львів, який припинив існування після закінчення минулого сезону, може відновити виступи.

Про це повідомляє Спортивка.

Інвестором клубу стане Роман Михайлів, який досі опікується дитячо-юнацькою школою клубу і паралельно є інвестором тернопільської Ниви. Проте де-юре власником буде хтось інший.

Львів має право заявитися одразу на наступний розіграш чемпіонату України в Першій лізі. Втім, власники хочуть створити новий проєкт з нуля і під новою юридичною особою із повним ребрендингом, бо колишній клуб, яким володів Богдан Копитко, має багато боргів. 

Кістяк потенційної команди складуть молоді вихованці школи.

Нагадаємо, після вильоту з Української Прем'єр-ліги у сезоні-2022/23 Львів у поточному сезоні не грає на професійному рівні.

Раніше тернопільська Нива спростувала переїзд у Львів.

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