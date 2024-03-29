Львів може відновити виступи в наступному сезоні

ФК Львів, який припинив існування після закінчення минулого сезону, може відновити виступи.

Про це повідомляє Спортивка.

Інвестором клубу стане Роман Михайлів, який досі опікується дитячо-юнацькою школою клубу і паралельно є інвестором тернопільської Ниви. Проте де-юре власником буде хтось інший.

Львів має право заявитися одразу на наступний розіграш чемпіонату України в Першій лізі. Втім, власники хочуть створити новий проєкт з нуля і під новою юридичною особою із повним ребрендингом, бо колишній клуб, яким володів Богдан Копитко, має багато боргів.

Кістяк потенційної команди складуть молоді вихованці школи.

Нагадаємо, після вильоту з Української Прем'єр-ліги у сезоні-2022/23 Львів у поточному сезоні не грає на професійному рівні.

Раніше тернопільська Нива спростувала переїзд у Львів.