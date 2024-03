Баварія зацікавилась вундеркіндом Мілана

Талановитий нападник італійського Мілана Франческо Камарда зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, скаути мюнхенців протягом усього сезону спостерігають за форвардом збірної Італії U17.

Гравець має молодіжний контракт із Міланом та зможе підписати повноцінну угоду, коли йому виповниться 18 років. Очікується, що влітку Баварія зробить пропозицію Мілану щодо трансферу 16-річного італійця.

Bayern are interested in Milan striker Francesco Camarda (16). The name of the Italian has been discussed at the Campus [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/mF4pjPdPPA