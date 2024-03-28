Баварія зацікавилась вундеркіндом Мілана

Джерело - Чемпіон.

Талановитий нападник італійського Мілана Франческо Камарда зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, скаути мюнхенців протягом усього сезону спостерігають за форвардом збірної Італії U17.

Гравець має молодіжний контракт із Міланом та зможе підписати повноцінну угоду, коли йому виповниться 18 років. Очікується, що влітку Баварія зробить пропозицію Мілану щодо трансферу 16-річного італійця.

Bayern are interested in Milan striker Francesco Camarda (16). The name of the Italian has been discussed at the Campus [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/mF4pjPdPPA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 27, 2024

Цього сезону Камарда відіграв за основний склад Мілана два матчі без результативних дій. А ось у юніорській команді у 31 поєдинку він забив 12 голів і віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює форварда у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше з'являлась інформація про інтерес англійських топклубів до італійського вундеркінда.