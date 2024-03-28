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Баварія зацікавилась вундеркіндом Мілана

Вчора 23:51 127 0
Баварія зацікавилась вундеркіндом Мілана
#Баварія, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Талановитий нападник італійського Мілана Франческо Камарда зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, скаути мюнхенців протягом усього сезону спостерігають за форвардом збірної Італії U17.

Гравець має молодіжний контракт із Міланом та зможе підписати повноцінну угоду, коли йому виповниться 18 років. Очікується, що влітку Баварія зробить пропозицію Мілану щодо трансферу 16-річного італійця.

Цього сезону Камарда відіграв за основний склад Мілана два матчі без результативних дій. А ось у юніорській команді у 31 поєдинку він забив 12 голів і віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює форварда у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше з'являлась інформація про інтерес англійських топклубів до італійського вундеркінда.

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