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Тоналі загрожує ще одна дискваліфікація через ставки

Сьогодні 17:00 111 0
Тоналі загрожує ще одна дискваліфікація через ставки
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Сандро Тоналі

Джерело - Чемпіон.

Футбольна асоціація Англії відкрила справу проти півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі через ставки на спортивні події.

Про це повідомляє пресслужба The FA.

Італієць порушив правила асоціації в період виступів у складі "сорок" з 12 серпня по 12 жовтня 2023 року.

Тоналі зробив 50 ставок на футбольні матчі. Гравець має дати пояснення до 5 квітня.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року півзахисник Ньюкасла отримав дискваліфікацію на 10 місяців за причетність до нелегальних ставок.

Повідомлялося, що 23-річний Тоналі також пройде 8-місячний курс реабілітації від лудоманії.

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