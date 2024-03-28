Джерело - Чемпіон.

Футбольна асоціація Англії відкрила справу проти півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі через ставки на спортивні події.

Про це повідомляє пресслужба The FA.

Італієць порушив правила асоціації в період виступів у складі "сорок" з 12 серпня по 12 жовтня 2023 року.

Тоналі зробив 50 ставок на футбольні матчі. Гравець має дати пояснення до 5 квітня.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року півзахисник Ньюкасла отримав дискваліфікацію на 10 місяців за причетність до нелегальних ставок.

Повідомлялося, що 23-річний Тоналі також пройде 8-місячний курс реабілітації від лудоманії.