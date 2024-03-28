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Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці ІДІЛ

Антоніо Рюдігер не робив жестів на підтримку ІДІЛ
Сьогодні 16:26 152 0
Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці ІДІЛ
#Рюдігер

Джерело - BILD.

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

Колишній головний редактор BILD Джуліан Райхельт заявив, що піднятий догори палець - це знак ісламізму. Втім, Рюдігер у коментарі BILD пояснив, що насправді означав його жест. 

"На честь початку Рамадану я опублікував пост в інстаграмі, який був у загальному доступі протягом 13 днів і охопив кілька мільйонів підписників без жодної критики з боку будь-кого. Але останніми днями люди використовували фото для необґрунтованих звинувачень.

Жест, який я продемонстрував, називається пальцем таухід. В ісламі це вважається символом єдності та унікальності Бога. Цей жест широко поширений серед мусульман у всьому світі, і федеральне міністерство внутрішніх справ лише кілька днів тому визнало його безпроблемним.

Сподіваюся, що це роз’яснення допоможе уникнути непорозуміння та вивести правду на світло. Я також хотів би подякувати Німецькому футбольному союзу, який завжди підтримував мене в цьому питанні", - сказав Рюдігер. 

Священний місяць Рамадан триває цього року з 10 березня до 9 квітня. Нагадаємо, нещодавно добровольці ІДІЛ відкрили вогонь по відвідувачам у московському ТРЦ Krokus City Hall. Російська пропагада звинувачує в теракті Україну, але представники ІДІЛ самі взяли на себе відповідальність за скоєне. 

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