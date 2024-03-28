Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці ІДІЛ

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

Колишній головний редактор BILD Джуліан Райхельт заявив, що піднятий догори палець - це знак ісламізму. Втім, Рюдігер у коментарі BILD пояснив, що насправді означав його жест.

"На честь початку Рамадану я опублікував пост в інстаграмі, який був у загальному доступі протягом 13 днів і охопив кілька мільйонів підписників без жодної критики з боку будь-кого. Але останніми днями люди використовували фото для необґрунтованих звинувачень.

Жест, який я продемонстрував, називається пальцем таухід. В ісламі це вважається символом єдності та унікальності Бога. Цей жест широко поширений серед мусульман у всьому світі, і федеральне міністерство внутрішніх справ лише кілька днів тому визнало його безпроблемним.