Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці ІДІЛ

Джерело - BILD.
Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці міжнародної терористичної організації ІДІЛ.
Колишній головний редактор BILD Джуліан Райхельт заявив, що піднятий догори палець - це знак ісламізму. Втім, Рюдігер у коментарі BILD пояснив, що насправді означав його жест.
"На честь початку Рамадану я опублікував пост в інстаграмі, який був у загальному доступі протягом 13 днів і охопив кілька мільйонів підписників без жодної критики з боку будь-кого. Але останніми днями люди використовували фото для необґрунтованих звинувачень.
Жест, який я продемонстрував, називається пальцем таухід. В ісламі це вважається символом єдності та унікальності Бога. Цей жест широко поширений серед мусульман у всьому світі, і федеральне міністерство внутрішніх справ лише кілька днів тому визнало його безпроблемним.
Сподіваюся, що це роз’яснення допоможе уникнути непорозуміння та вивести правду на світло. Я також хотів би подякувати Німецькому футбольному союзу, який завжди підтримував мене в цьому питанні", - сказав Рюдігер.
Священний місяць Рамадан триває цього року з 10 березня до 9 квітня. Нагадаємо, нещодавно добровольці ІДІЛ відкрили вогонь по відвідувачам у московському ТРЦ Krokus City Hall. Російська пропагада звинувачує в теракті Україну, але представники ІДІЛ самі взяли на себе відповідальність за скоєне.