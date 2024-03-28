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Лідер Манчестер Юнайтед може не поїхати на Євро-2024

Сьогодні 12:56 38 0
Лідер Манчестер Юнайтед може не поїхати на Євро-2024
Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #збірна Англії з футболу, #Маркус Рашфорд, #Євро-2024

Джерело - The Telegraph.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може не отримати виклик у збірну Англії на Чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що футболіст не вразив головного тренера національної команди Гарета Саутгейта. У двох товариських матчах він зіграв лише 15 хвилин.

Згідно з правилами, у заявці на матчі Євро може бути максимум 23 гравця, тому форварду потрібно показати високий рівень гри за свій клуб до кінця поточного сезону, щоб схилити наставника на свій бік.

У поточному сезоні Рашфорд провів за МЮ 27 матчів у АПЛ, забив 7 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у 28 турі Англійської Прем'єр-ліги "червоні дияволи" перемогли Евертон Віталія Миколенка. Наступну гру команда проведе 30 березня проти Брентфорда Єгора Ярмолюка.

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