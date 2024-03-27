Не розумію, як він опинився у збірній: Ващук неочікувано розкритикував захисника національної команди

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук вважає, що Максим Таловєров - не гравець рівня національної команди.

Своїми думками про захисника ЛАСК Ващук поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

"Єдине, що мене неприємно вразило — це один гравець, Таловєров. Не розумію, як він опинився в збірній. Це не гравець національної збірної. Я не побачив, що він є в симбіозі зі збірною. Є багато запитань. Вихід на 3-4 хвилини в кожній грі… Не розумію", - сказав Ващук.

Нагадаємо, Максим Таловєров дебютував за збірну України в матчі з Боснією і Герцеговиною, вийшовши на заміну на 92 хвилині. В поєдинку проти Ісландії його також випустили на завершальні кілька хвилин.

В лютому австрійський ЛАСК оголосив про викуп 23-річного центрбека у празької Славії.