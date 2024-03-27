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Не розумію, як він опинився у збірній: Ващук неочікувано розкритикував захисника національної команди

Сьогодні 20:21 301 0
Не розумію, як він опинився у збірній: Ващук неочікувано розкритикував захисника національної команди
#Збірна України з футболу, #Максим Таловєров, #Владислав Ващук

Джерело - Tribuna.com.

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук вважає, що Максим Таловєров - не гравець рівня національної команди. 

Своїми думками про захисника ЛАСК Ващук поділився в інтерв’ю Tribuna.com. 

"Єдине, що мене неприємно вразило — це один гравець, Таловєров. Не розумію, як він опинився в збірній. Це не гравець національної збірної. Я не побачив, що він є в симбіозі зі збірною. Є багато запитань. Вихід на 3-4 хвилини в кожній грі… Не розумію", - сказав Ващук. 

Нагадаємо, Максим Таловєров дебютував за збірну України в матчі з Боснією і Герцеговиною, вийшовши на заміну на 92 хвилині. В поєдинку проти Ісландії його також випустили на завершальні кілька хвилин. 

В лютому австрійський ЛАСК оголосив про викуп 23-річного центрбека у празької Славії. 

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