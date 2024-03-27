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Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою

Сьогодні 00:15 246 0
Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков дав флешінтерв'ю після переможного матчу над Ісландією.

— Твої емоції по грі?

— Звичайно, неймовірна перемога, історична, вийшли на Євро, емоції переповнюють. Мабуть, я вже всі емоції витратив на полі, то зараз втомлений і їх немає. Можу привітати усіх уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою. 

— Друга гра вийшла такою - це вже традиція така валідольна?

— Та ні, маємо з цих проблему, розуміємо. Сподіваюся, що якраз на Євро будемо виправляти цю ситуацію. 

— Ісландія чи Боснія більше дала нервів?

— І з тими, і з тими було складно, не можу когось виділити. Дві неймовірно складні гри, але сьогодні було легше, тому що ми грали для своїх уболівальників, це змушує тебе рухатися вперед. 

— До першого голу сильно нервували? Наскільки було важко всередині команди?

— Не те щоб переживали, було складно. Важко було створювати моменти, хоча почали непогано і просто один гол. Потім вже треба було переналаштовуватися на свою гру більш атакувальну.   

— Що Сергій Станіславович сказав у перерві, що у другому таймі знову перевернули гру?

— Стали більш агресивно грати вперед, піднялися вище, якраз я та Маліновський. 

— Очікували такої гри від Ісландії чи вважали, що легше буде, коли розбирали суперника?

— Ні, готувалися до такої складної гри. Ми знали, що вони сильна команда, тому я не був здивований.

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