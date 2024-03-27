Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
22 березня 2024 року стартував другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
За результатами першого етапу команди, які посіли з першого по п’яте місця груп А та Б сформували групу "Чемпіонська" за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою.
- Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця
- Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи "Чемпіонська". У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Турнірна таблиця
Календар матчів групи "Чемпіонська" української Першої ліги:
22 березня 2024 рік
- 13:00. Прикарпаття - Інгулець 0:1
23 березня 2024 рік
- 12:30. Кудрівка-Нива - Лівий берег 1:5
- 13:30. Епіцентр - ФСК Маріуполь 1:1
- 14:00. Карпати - СК Полтава 2:1
24 березня 2024 рік
- 13:15. Агробізнес - Вікторія 0:0
2 тур
29 березня 2024 рік
- 12:00. ФСК Маріуполь - Прикарпаття
- 13:00. Карпати - Вікторія
- 13:30. Лівий берег - Агробізнес
30 березня 2024 рік
- 12:30. СК Полтава - Епіцентр
- 14:00. Інгулець - Нива (Бузова)
3 тур
6 квітня 2024 рік
- Прикарпаття - Лівий берег
- Нива (Бузова) - СК Полтава
- Агробізнес - Інгулець
- Епіцентр - Вікторія
- Карпати - ФСК Маріуполь
4 тур
13 квітня 2024 рік
- Лівий берег - Карпати
- Інгулець - Епіцентр
- СК Полтава - Агробізнес
- ФСК Маріуполь - Нива (Бузова)
- Вікторія - Прикарпаття
20 квітня 2024 рік
- Прикарпаття - СК Полтава
- Нива (Бузова) - Вікторія
- Агробізнес - ФСК Маріуполь
- Епіцентр - Лівий берег
- Карпати - Інгулець
27 квітня 2024 рік
- Інгулець - Прикарпаття
- Лівий берег - Нива (Бузова)
- Вікторія - Агробізнес
- ФСК Маріуполь - Епіцентр
- СК Полтава - Карпати
7 тур
4 травня 2024 рік
- Карпати - Вікторія
- Епіцентр - СК Полтава
- Агробізнес - Лівий берег
- Нива (Бузова) - Інгулець
- Прикарпаття - ФСК Маріуполь
8 тур
11 травня 2024 рік
- Лівий берег - Прикарпаття
- СК Полтава - Нива (Бузова)
- Інгулець - Агробізнес
- Вікторія - Епіцентр
- ФСК Маріуполь - Карпати
9 тур
18 травня 2024 рік
- Прикарпаття - Вікторія
- Нива (Бузова) - ФСК Маріуполь
- Агробізнес - СК Полтава
- Епіцентр - Інгулець
- Карпати - Лівий берег
10 тур
25 травня 2024 рік
- Інгулець - Карпати
- Лівий берег - Епіцентр
- ФСК Маріуполь - Агробізнес
- Вікторія - Нива (Бузова)
- СК Полтава - Прикарпаття