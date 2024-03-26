Хай засунуть собі медаль поглибше: Петряк згадав про свій непростий період в Угорщині

Джерело - Офіційний сайт Полісся.

В Івана Петряка залишилися погані спогади про заключний період в Угорщині.

Про це новачок Полісся розповів у першому інтерв’ю пресслужбі житомирського клубу.

"Я просто був під моральним пресом, коли ми грали на виїзді. Там жорстко було — і запальнички кидали, і пивом обливали. Там була складна ситуація — зробили з мене клоуна, знову ж, хто зробив — преса. Я дуже люблю пресу. Я поважаю будь-яку роботу. Я не люблю, коли люди не знають ситуації – десь там щось почули".

Також Іван зізнався, що так і не отримав золоту медаль за чемпіонство в складі Ференцвароша.

"Та хай засунуть собі її поглибше. Що мені медаль? Ні. В мене інші цінності. Ну і що, що чемпіон Угорщини? Треба нові цілі ставити. Зараз я прийшов у Полісся. Команда, все нове. Цілі — ігри, голи, передачі. Виконувати всі завдання, які президент поставить. Навіщо мені згадувати Угорщину. Все, це прочитана книга".

Угорська преса почала приділяти особливу увагу Петряку після того, як він перейшов з Ференцвароша у Фехервар - останніми роками саме ці два клуби є головними конкурентами в чемпіонаті Угорщини. Вболівальники Ференцвароша сприйняли перехід українця як зраду і влаштовували йому теплий "прийом" на домашній поєдинках.