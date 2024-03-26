Покаже всім, що вартує таких грошей: Мілевський розповів, на кого покладає надії в матчі з Ісландією

Джерело - Twitch Артема Мілевського.

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський хоче, аби Михайло Мудрик відзначився у воротах Ісландії.

Своїм прогнозом на автора голу в матчі Україна - Ісландія Міля поділився під час прямого етеру на Twitch.

"Взагалі-то, я чекаю гол від Міші Мудрика. Тому що давно, по-моєму, він за збірну не забивав і буде символічно й дуже добре для нього, якщо він заб'є після переходу в Челсі за збірну. Заб'є Ісландії, саме в такому матчі, і покаже всім, що вартує таких грошей. Він точно молодець. Тому, я дуже хочу, щоб він забив", - сказав Мілевський.

Востаннє Мудрик забивав за збірну України 17 жовтня 2023 року в матчі з Мальтою. У тому поєдинку вінгер Челсі також заробив пенальті, який реалізував Артем Довбик.

Вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться сьогодні, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.