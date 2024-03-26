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Перед матчем збірної Франції проведуть хвилину мовчання в пам’ять про жертв Крокус Холлу

Сьогодні 13:35 67 0
Перед матчем збірної Франції проведуть хвилину мовчання в пам’ять про жертв Крокус Холлу
#Збірна Франції, #Збірна Чилі з футболу

Джерело - Europe 1.

Товариський матч у Марселі між збірними Франції та Чилі розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про загиблих під час теракту в московському ТРЦ "Сіті Крокус Холл". 

Про це повідомив президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло. Його слова цитує Europe 1. 

"Коли відбуваються такі події, ми маємо проявити величезну солідарність з російським народом. Ви можете бути впевнені, що Французька федерація футболу повністю підтримує російський народ і свого російського колегу", - сказав Діалло.

Товариський матч Франція - Чилі відбудеться сьогодні, 26 березня. Початок - о 22:00.

Нагадаємо, під час теракту в Москві загинуло щонайменше 137 осіб. Російський режим, зокрема очільник Кремля Володимир Путін, звинувачують Україну - навіть попри те, що ІДІЛ взяла відповідальність на себе. 

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