Агуеро заявив про бажання повернутися в професійний футбол

Джерело - TyC Sports.

Колишній форвард Манчестер Сіті, Барселони та Атлетико Серхіо Агуеро хоче відновити кар’єру.

Про це заявив сам аргентинець. Його слова цитує TyC Sports.

"Два дні тому я провів ще одне дослідження. Все пройшло чудово. Тепер я поїду на товариські турніри в Мадрид, Мексику та США. Там подивлюся, як у мене справи, і продовжу обстеження. У мене є ентузіазм і бажання повернутися на поле. Я не хочу, щоб люди хвилювалися. Спершу я хочу одужати та відіграти кілька турнірів, навіть якщо це буде напружувати моє серце. Потім я подивлюся, яке рішення прийняти. Бажання є завжди", - сказав Агуеро.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Серхіо був змушений завершити кар’єру через тахікардію. За тиждень до того, як Серхіо відчув біль у серці під час свого останнього матчу з Алавесом, він відзначився голом в Ель Класіко проти Реала. То був його перший і єдиний м’яч у складі Барселони.