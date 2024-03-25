Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії здобула перемогу над Еквадором у межах товариського поєдинку.

Зустріч відбулася на нейтральному стадіоні "Ред Булл Арена" в Нью-Джерсі, США. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Лучано Спалетті.

Півзахисник "сквадра адзурри" Лоренцо Пеллегріні відрив рахунок вже на третій хвилині гри. Крапку поставив Ніколо Барелла наприкінці поєдинку.

Товариський матч

25 березня

Італія - Еквадору 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Пеллегріні, 2:0 - 90+4 Барелла

Зазначимо, що Італія проводить підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня. Напередодні італійці обіграли збірну Венесуели (2:1).

Еквадор цього року виступатиме на Копа Америка-2024, що відбудеться в США в період з 20 червня по 14 липня.