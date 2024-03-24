Трубін - про матч з Ісландією: Це інша команда, буде дуже важко

Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної України Анатолій Трубін вважає, що фінальний матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти Ісландії буде дуже важким.
Про це голкіпер Бенфіки розповів у інтерв'ю порталу ВЗБІРНА.
"Я вважаю, кардинально інші, тому що немає команд схожих, всі мають якісь свої сильні та слабкі риси. Ісландія – це саме командна гра, тому буде також дуже важко. Тим паче, це складається з однієї гри, і як нам Сергій Станіславович казав: "На одну гру всі можуть обіграти усіх і усі можуть зібратися", - сказав Трубін.
Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.